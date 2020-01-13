Сегодня министерство финансов РФ объявило о том, что с 15 января по 6 февраля ежедневно будет тратить на покупку валюты 18.2 млрд рублей. В январе ожидаемые нефтегазовые доходы вырастут до 310 млрд рублей, поэтому объем покупки валюты вырастет почти в два раза. Сюда еще нужно прибавить отложенные покупки Банка России в размере 2.8 млрд рублей. Таким образом, общая сумма «интервенций» на внутреннем валютном рынке составит 21 млрд рублей.

Надо сказать, что объем получается немаленький. Да, его будут гасить притоки средств в российские акции и облигации, однако в случае роста рисков на глобальных рынках, обстановка может резко измениться, начнется игра «в одни ворота», против российского рубля. Думаю, что какие-то элементы этой игры можно будет наблюдать уже очень скоро.

И еще, все активнее ходят слухи о том, что российские монетарные власти рассматривают возможность увеличения покупки валюты на внутреннем рынке для сдерживания укрепления рубля.