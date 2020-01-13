Boeing повлияет на рост ВВП США
По заявлениям главы Минфина США Стивена Мнучина, приостановка производства Boeing 737 MAX сможет замедлить рост американского ВВП на 0,5 п.п. Это оценка выглядит реалистичной, так как только убытки Boeing в 2020 году составят от порядка $20 млрд. С учетом всех участников производства (поставщиков, рабочих и т.д.) сумма $100 млрд отражает примерное влияние авиаконцерна на экономику США.
Убытки Boeing в основном обусловлены разрывом в одностороннем порядке договора с авиалиниями. В текущем месяце их объем достигнет $8 млрд. В результате за 2020 год у Boeing, скорее всего, не будет прибыли. А если компании придется платить штрафы, взысканные государством, она останется убыточной и в 2021 году.
Это угрожает дивидендной политике Boeing в долгосрочном плане. Дивидендная доходность по его акциям на сегодня равняется 2,39%. В 2020 году компания планирует выплатить в виде дивидендов почти $3,9 млрд. Кроме того, в течение следующих 24 месяцев она инициировала программу обратного выкупа акций на $20 млрд. Считаю, что по факту объем buy back будет вдвое ниже, иначе свободный денежный поток Boeing уйдет в отрицательную зону, что отпугнет инвесторов.
Советуем не рассматривать данную акцию для покупки в ближайшие шесть-девять месяцев.
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