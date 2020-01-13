По заявлениям главы Минфина США Стивена Мнучина, приостановка производства Boeing 737 MAX сможет замедлить рост американского ВВП на 0,5 п.п. Это оценка выглядит реалистичной, так как только убытки Boeing в 2020 году составят от порядка $20 млрд. С учетом всех участников производства (поставщиков, рабочих и т.д.) сумма $100 млрд отражает примерное влияние авиаконцерна на экономику США.

Убытки Boeing в основном обусловлены разрывом в одностороннем порядке договора с авиалиниями. В текущем месяце их объем достигнет $8 млрд. В результате за 2020 год у Boeing, скорее всего, не будет прибыли. А если компании придется платить штрафы, взысканные государством, она останется убыточной и в 2021 году.

Это угрожает дивидендной политике Boeing в долгосрочном плане. Дивидендная доходность по его акциям на сегодня равняется 2,39%. В 2020 году компания планирует выплатить в виде дивидендов почти $3,9 млрд. Кроме того, в течение следующих 24 месяцев она инициировала программу обратного выкупа акций на $20 млрд. Считаю, что по факту объем buy back будет вдвое ниже, иначе свободный денежный поток Boeing уйдет в отрицательную зону, что отпугнет инвесторов.

Советуем не рассматривать данную акцию для покупки в ближайшие шесть-девять месяцев.