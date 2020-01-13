В пятницу Росстат подтвердил оценку инфляции на конец 2019 г. на уровне 3% г./г. Ключевыми группами, внесшими вклад в дезинфляцию, стали базовые компоненты и плодоовощная продукция. Впрочем, ускорение падения инфляции г./г. было в большей степени вызвано эффектом базы (месячная цифра даже немного увеличилась – см. график слева). Так, в декабре 2018 г. (когда эффект предстоящего повышения налогов впервые заметно отразился в ценах) инфляция подскочила до 0,7% м./м. с исключением сезонности против ~0,3% м./м. в прошлые месяцы.

По этой же причине в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит снижение. Пик эффекта НДС пришелся на 1 кв. 2019 г., поэтому дезинфляция будет особенно заметна в январе-феврале 2020 г. (по нашим оценкам, она составит 2,6-2,7% г./г.). Однако это будет лишь временно – мы рассчитываем, что ближе к середине года ускорение годовых темпов роста цен возобновится.

Подчеркнем, что для политики ЦБ ожидаемая в ближайшее время дезинфляция – не повод реагировать мерами ДКП. Так, Э. Набиуллина не раз говорила о том, что снижение инфляции в начале 2020 г. – «чисто технический фактор», обусловленный тем, что «эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции». Пока что, риторика ЦБ выглядит достаточно консервативной, и вероятность того, что пауза в снижении может затянуться на полгода, не так уж низка. Как минимум, мы полагаем, она должна продлиться до конца 1 кв. 2020 г. (мы допускаем лишь небольшое снижение ключевой ставки на 25 б.п. в марте 2020 г.).