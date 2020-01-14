В преддверии размещения 29-й серии КОБР (700 млрд руб.) и погашения 26-й серии (600 млрд руб.) Банк России объявил о повышении минимальной цены заявки до 100% от номинала. Тем самым, регулятор вернул минимальную аукционную цену на отметку, которая действовала в первые месяцы размещения КОБР, с августа 2017 года по май 2018. Обоснованием стали «сложившаяся конъюнктура на денежном рынке и объем спроса на КОБР», под которыми, вероятно, стоит понимать устойчивый и при этом умеренный интерес со стороны банков в последние месяцы.

Даже в отсутствие серьезных изменений в факторах формирования ликвидности (в частности, со стороны бюджета) последствия текущего решения могут достаточно быстро отразиться на балансе применяемых инструментов Банка России. Вероятным следствием выглядит снижение «эффективной» ставки фондирования и падение сигнальной значимости ключевой ставки.

Иными словами, пониженная минимальная цена создавала временную премию по доходности в размере до 25 бп в годовом выражении сверх ключевой ставки, за счет чего инструмент абсорбировал большую долю избыточной рублевой ликвидности на срок до 3 месяцев. Это позволяло концентрировать внимание на недельных депозитных аукционах и сближении ставки денежного рынка Ruonia овернайт с ключевой ставкой без вовлечения объемных депозитов тонкой настройки.

Отказ от премии за срочность может снизить спрос на КОБР в пользу недельных депозитов и спровоцировать существенные циклы волатильности ставок денежного рынка, если регулятор не будет готов нарастить лимиты этих аукционов. Умерить циклы волатильности ставок придется депозитами тонкой настройки, что потребует более частого и оперативного вмешательства ЦБ. В подобной ситуации «эффективная» ставка денежного рынка может оказать существенно ниже уровня ключевой. С одной стороны, это сформирует «техническую» премию за срочность в КОБР, с другой, – процентная политика может оказаться мягче той, о которой сигнализирует ключевая ставка.