Как сообщает ЦИАН, объем вывода на реализацию новых объектов в московском регионе в 2019 г. сократился на 30% г/г, до 4,4 млн кв. м. По данным Метриум, за весь 2019 г. на рынок жилой недвижимости Москвы было выведено 68 новых жилых и апартаментных комплексов – это на 24% меньше, чем годом ранее.

Снижение предложения, на наш взгляд, обусловлено вступлением в силу схемы реализации строительных проектов с использованием счетов эскроу, высокой базой прошлого года и ослаблением спроса во 2п19. Новые нормативно-правовые требования предполагают привлечение проектного финансирования под застройку недвижимости, что оказывает повышательное давление на затраты, при этом менее крупные застройщики имеют ограниченный доступ к капиталу. До 1 июля 2019 г., когда начала действовать схема со счетами эскроу, в секторе значительно увеличилось количество выданных разрешений и проектов в целом, поскольку компании стремились начать строительство по старым правилам. На предстоящие изменения отреагировали и покупатели – к 1 июля количество сделок сильно выросло, однако уже в июле–ноябре 2019 г. спрос упал на 24% г/г. В итоге, по оценке ЦИАН, на конец прошлого года на рынке предлагалось 51 тыс. квартир, что на 4% меньше уровня годичной давности.

Как мы полагаем, тенденция сохранится в ближайшей перспективе, а ее разворота можно ожидать, когда застройщики и банки окончательно наладят взаимоотношения, доходность по новым проектам стабилизируется, а спрос начнет восстанавливаться после ослабления в 2019–2020 гг.