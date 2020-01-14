Отмена двухэтапной индексации тарифов не помешала ускорению недельной инфляции в РФ
По данным Росстата, инфляция в первую неделю года ускорилась до 0,3% н./н. (тогда как на последней неделе 2019 г., по нашим расчетам, была даже зафиксирована дефляция, —0,1% н./н.). В годовом выражении инфляция, по нашим оценкам, снизилась до 2,9% г./г. (против 3% г./г. на конец декабря 2019 г.). В ближайшие месяцы, при прочих равных, продолжится ее снижение до 2,6-2,7% г./г.
Основным фактором ускорения недельной инфляции стала индексация тарифов. Отметим, что по сравнению с прошлым годом ситуация поменялась. Так, для обычной практики повышения основной части тарифов (т.е. на ЖКУ) один раз в году (1 июля) в 2019 г. было сделано исключение в виде двухэтапной индексации (1 января на 1,7%, 1 июля на 2,4%). И хотя совокупный рост составил ~4% (не превышая прогнозной на тот момент инфляции), основной целью двухэтапного повышения было сразу привести тарифы в соответствие с новым уровнем НДС.
Эта мера стала единовременной: согласно распоряжению Правительства РФ, в 2020 г. тарифы будут проиндексированы в среднем на 4% с 1 июля однократно. Впрочем, на федеральном уровне регулируются лимиты лишь для части тарифов (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газ и вывоз мусора), тогда как остальные (плата за жилье, проезд в общественном транспорте, взносы на капремонт и пр.) остаются в ведении региональных властей и индексируются также и 1 января. Последняя группа как раз и дала основной вклад в повышение инфляции в первую неделю этого года.
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