"Магнит": предновогодние продажи вселяют оптимизм
Новость. Магнит опубликовал результаты предновогодних (17–31 декабря) продаж.
Эффект на компанию. Впервые в истории розничная сеть «Магнит» опубликовала операционные результаты за последние 2 недели календарного года:
— рост розничной выручки замедлился на 8,5% г/г против 10,5% г/г в 3К19;
— сопоставимые (LfL) продажи выросли на 0,6% г/г против снижения на 0,7% г/г в 3К19;
— сопоставимый (LfL) трафик увеличился на 2,4% г/г против снижения на 3,4% г/г в 3К19.
Компания сообщила, что высокие показатели продаж в предновогодний период во многом стали результатом серии мероприятий, предпринятых начиная с середины лета. В число таких мероприятий вошло внедрение сезонного ассортимента, обеспечение наличия товара на полке, интегрирование новых сервисов и обеспечение бесперебойной логистики. Эффект на акции. Опубликованные результаты определенно вселяют оптимизм.
Самым значимым достижением, на наш взгляд, является рост трафика в магазинах сети. Это говорит о том, что новое ценностное предложение Магнита воспринимается потребителями очень позитивно. В этом контексте есть надежда на продолжение и даже усиление позитивного тренда в течение этого года.
Мы полагаем, что инвесторы, которые долго ждали хороших новостей от компании, с оптимизмом воспримут эту новость. Учитывая значительный навес потенциально новых денег, которые инвесторы готовы вложить в акции Магнита, можно с большой вероятностью ожидать начала ререйтинга бумаг в среднесрочной перспективе.
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