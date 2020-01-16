Инвестиционный банк Goldman Sachs отчитался о снижении прибыли на акцию на 17%, до $21,03. На динамику EPS серьезно повлияло начисление резервов под судебные иски в объеме $1,24 млрд (на $396 млн больше, чем в 2018 году). Эти резервы выделены ввиду судебного процесса с неплатежеспособной компанией 1MDB, принадлежащей бывшему министру финансов Малайзии. Данная компания занималась выводом средств в том числе, в пользу тогдашнего премьер-министра этого государства. Всего было похищено $4,5 млрд. Goldman Sachs участвовал в организации выпусков облигаций на $6,5 млрд и заработал $300 млн комиссионных. Бывшие сотрудники Goldman Sachs обвиняются в даче взяток иностранным чиновникам. Без учета штрафа EPS сократилась бы на 4%. Показатель немного отклонился от прогнозов аналитиков (-2%), но был ожидаем с учетом волатильного 2019 года.

Чистая прибыль сократилась из-за штрафа, а также увеличения резервов на ожидаемые кредитные убытки на 58%, до $1,07 млрд из-за роста объема просроченной задолженности по потребкредитам. Выручка в этом сегменте год выросла на 41%. В 2019 году розничный банк Marcus (входит в GS) выпустил совместно с Apple кредитную карту Apple Card. Увеличение объема резервов объясняется ростом объемов необеспеченного кредитования.

Чистая выручка компании практически не изменилась. В сегменте Investment Bankings она упала на 7%, что было компенсировано ростом на 1% в сегментах Assets Management, Consumer & Wealth Management, в которых комиссии управляющих снизились на $0,619 млрд (75%). Последнее объясняется изменением в структуре клиентов и уменьшением комиссий. Хороший результат (+2%) показал сегмент Global Markets (ранее Institutional Client Services), который занимается деривативами, в том числе на процентные ставки. С четвертого квартала операционные сегменты банка были изменены решением CEO Дэвида Соломона. Это решение стало его первым значительным шагом на новом посту. Также в прошлом году CEO пообещал обнародовать анализ эффективности бизнеса для инвесторов. Публикация этого исследования отложена до 29 января. Хотя детали изменения бизнеса неизвестны, банк заявляет, что планирует повысить доходность акционеров, сократив расходы, отказавшись от устаревших технологий и упростив организационную структуру. К концу 2020 года мы ожидаем, что цена на акции составит $272.