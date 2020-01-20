Отставание в исполнении бюджетных расходов в РФ, видимо, останется в прошлом
Судя по данным последних месяцев, исполнение бюджета действительно шло ускоренными темпами. Напомним, что весь прошлый год расходы сильно отставали от обычной сезонности. На графике справа видно, что к лету их недоисполнение превышало 2,5 п.п., а это ~500 млрд руб. (например, обычно за 6М года они исполняются на 53%, а за 1П 2019 г. — лишь на 51%). В последние месяцы этот разрыв сократился, вследствие чего месячный профицит упал фактически до нуля, обновив двухгодичные минимумы.
Как мы уже не раз отмечали, это ускорение расходов, скорее всего, связано с нацпроектами, которые, согласно последним данным Минфина, на конец года были выполнены на 91,4% (хотя, по данным Счетной палаты, еще на 1 декабря они были исполнены на 71,4%).
целом прошлогодняя ситуация с рекордным запаздыванием исполнения бюджета, видимо, останется разовым явлением по двум причинам. Во-первых, основным фактором отставания фактически являлась слабая проработанность и подготовленность проектов в деталях, что признавали и власти (средства есть, но не всегда понятно, куда именно их тратить и/или отсутствуют необходимые процедуры/документация для этих расходов), и к данному моменту значительная часть этих вопросов уже (или в ближайшее время) должна быть решена. Во-вторых, судя по действиям и комментариям властей, приоритет исполнения нацпроектов существенно повышается, и «проволочки» – первое, что попытается избежать новое Правительство.
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