По итогам 2019 года инфляция составила 3%, замедлившись по сравнению с 4,3% за 2018 год. Если бы не повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, темпы роста потребительских цен были бы еще ниже. Несмотря на возможное небольшое повышение внутреннего спроса в 4К19 и рост расходов бюджета, инфляционное давление в последние месяцы 2019 года не усилилось. В 1К20 годовая инфляция, видимо, еще больше замедлится ввиду высокой базы сравнения в 1К19, но затем тенденция изменится. Дополнительные расходы бюджета, объявленные президентом Владимиром Путиным, могут добавить к инфляции в этом году до 0,2 п. п., однако мы все же ожидаем, что рост цен к концу 2020 года будет близок к 3%.

> В декабре не было повышательного давления на цены. Помесячная инфляция ускорилась в декабре до 0,36% (или до 0,4% после округления) с ноябрьских 0,28%. Тем не менее, поскольку в декабре 2018 года цены повысились на 0,8%, годовая инфляция в декабре 2019 года замедлилась до 3% с 3,5% месяцем ранее. Ускорение помесячных темпов роста цен было связано в основном с сезонным подорожанием продуктов питания (главным образом, плодоовощной продукции), притом что помесячная базовая инфляция (в которой не учитываются волатильные цены на фрукты и овощи, бензин и регулируемых тарифов) в декабре составила 0,14% против ноябрьских 0,22%. Напомним, что ЦБ ориентируется в первую очередь на показатель аннуализированной базовой инфляции. В декабре этот индикатор практически не изменился: его помесячный рост остался на уровне 0,2%, годовой — 2,3%.

> Недельная инфляция предполагает рост цен в январе на 0,6%. В первую неделю января рост цен ускорился за счет традиционной индексации тарифов с 1 января. Тем не менее в период с 10 по 13 января инфляция начала замедляться и больше соответствовала декабрьской динамике. В итоге за первые 13 дней января цены повысились на 0,4%. Если суточная инфляция сохранится на этом уровне до конца месяца, помесячный рост цен может составить около 0,6%. В этом случае годовые темпы инфляции замедлятся до 2,6%.



