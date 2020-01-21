Сегодня утром юань отступил на 0,5%, фьючерсы на основные мировые фондовые индексы снижаются, особенно в Азии, где падение превышает 1%. Вероятно, инвесторы обеспокоены вспышкой нового коронавируса в Китае, от которого погибли уже четыре человека и который передается от человека к человеку. Завтра Всемирная организация здравоохранения соберет экстренное заседание по этому вопросу. Вспышка этого вируса угрожает туристическому сезону в Китае: по случаю новогодних праздников, которые начнутся в эту пятницу, миллионы людей планировали поездки внутри страны и за границу.

Ближе к вечеру рубль может вернуться к отметке 61,6, если интерес к риску на глобальных рынках усилится. Новостей о составе нового российского правительства пока не появилось. Сегодня начинается Всемирный экономический форум в Давосе, ожидается выступление Дональда Трампа. Последние новости внушают оптимизм: США и Франция достигли компромисса и не планируют вводить взаимные ограничения. Ранее Франция намеревалась вести налог для цифровых компаний из Соединенных Штатов, а США в ответ угрожали импортными пошлинами.

На фоне бегства инвесторов из рискованных активов рубль сегодня может временно ослабнуть, но к вечеру он может восстановить позиции на фоне поддержки экспортеров.



