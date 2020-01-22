Премия в российских 10-летних евробондах к UST-10 сократится до 115 б.п.
Ослабление аппетита к риску на глобальных рынках немного охладило рынок рублевого долга. Доходность 10-летних ОФЗ вчера выросла на 2 б.п. — до 6,21% годовых. Минфин на фоне локального ухудшение конъюнктуры на аукционе в среду решил предложить комбинацию из 5-летних ОФЗ с постоянным купоном серии 26229 и инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52002 (погашение 02.02.2028 г.). Мы ожидаем, что ведомство сможет разместить новый госдолг в объеме до 50 млрд руб. без премии к вторичному рынку. Спрос должно поддержать реинвестирование средств от предстоящего в конце января погашения ОФЗ 29011 на 250 млрд руб. и ОФЗ 46023 на 29,5 млрд руб. На фоне локальных минимумов по инфляции, мы считаем покупку линкеров интересной защитной стратегией.
Снижение доходности UST-10 на 5 б.п. во вторник поддержало спрос на евробонды развивающихся стран. Доходность Russia`29 снизилась на 1 б.п., при этом премия к UST-10 расширилась до 119 б.п. за счет опережающего снижения доходности UST. В ближайшие дни мы ожидаем сокращения премии в российских 10-летних евробондах к UST-10 до 115 б.п. Спрос на российские евробонды обеспечит ожидаемое сокращение внешнего долга РФ в 2020 г. и вливания ликвидности на глобальный рынок со стороны ФРС и ЕЦБ.
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