В среду Минфин Украины привлек 1,25 млрд евро, разместив 10-летние еврооблигации с доходностью 4,375%; размещение прошло по правилам 144А/RegS. Доходность размещения предполагает премию в размере 465 б. п. над кривой бундов; спред к выпуску Украина-26 составил приблизительно 60 б. п.

Как и следовало ожидать, предложение было встречено высоким спросом. Доходность по итогам аукциона оказалась ниже первоначального индикативного уровня 5%, а портфель заявок на уровне итоговой доходности составил более 4,75 млрд евро. Повышенный спрос на новые долговые обязательства Украины обусловлен не только благоприятной текущей конъюнктурой на рынке, но и в основном позитивным восприятием инвесторами украинских страновых рисков.

На наш взгляд, новые облигации были размещены с несколько узкими спредами, однако не настолько, чтобы в краткосрочной перспективе мы ожидали отставания этих бумаг. По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы выпуск Украина-30 покажет такую же динамику цен, что и прочие украинские облигации.

В наступившем году это первый выход Украины на рынок еврооблигаций. План внешних заимствований на 2020 год составляет $4,9 млрд; он включает в себя займы официального сектора. В нашем базовом сценарии мы предполагаем, что через размещения еврооблигаций Украина привлечет не менее $3 млрд.