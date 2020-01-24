На открытии акции Ленты спекулятивно росли, но после публикации результатов отскочили вниз, на уровень открытия дня. Выручка ритейлера за четвертый квартал сократилась на 1,4%, что, впрочем, лучше наших ожиданий. Продолжилось снижение трафика по сопоставимым магазинам, а кроме того, на 1,9% уменьшился размер среднего чека (LFL). Таким образом, динамика сопоставимых продаж оказалась худшей за все время существования этой розничной сети. При этом снижение пришлось на относительно высокий сезон, отрицательные тенденции для которого нехарактерны. Инвесторам не стоит воспринимать эту информацию излишне эмоционально. В неэффективных точках продолжается стагнация, однако сеть состоит не только из них.

В консолидированных данных раскрыта положительная динамика трафика в супермаркетах (+8,7% YoY), даже при сокращении их торговых площадей. Это позволило выручке в этом сегменте повыситься на 7,8%, несмотря на небольшое снижение среднего чека. Супермаркеты генерируют около 8% совокупной выручки Ленты, поэтому улучшения в этом сегменте не оказали существенного влияния на общую динамику.

Снижение среднего чека свидетельствует о том, что конкурирующие магазины все еще отбирают продажи в отдельных товарных группах. Как правило, это крепкие напитки и товары низшего ценового сегмента. Наиболее сильная конкуренция наблюдается в регионах, на которые у Ленты приходится 2/3 продаж. Снижение продовольственной инфляции и увеличение реально располагаемых доходов граждан, возможно, улучшило состояние трафика, но пока не позволяет поднять продажи.

Не исключаю падения котировок Ленты до 185 на фоне негативной реакции на отчетность, но судьба Дикси, по моему мнению, компании не грозит. Я не ожидаю, что рентабельность продаж ухудшилась, так как драйверов роста затрат не было.