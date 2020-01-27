Фундаментальные факторы в основе сырьевой корзины Норильского никеля продолжают улучшаться – в частности, цены на продукцию компании в последние два месяца устойчиво растут. Благодаря хорошей динамике автомобильных рынков и дальнейшему сокращению предложения в сегменте металлов платиновой группы (МПГ) – и, как следствие, увеличению дефицита палладия – мы повышаем наш прогноз по ценам на палладий и платину на 2020 г. В итоге в отношении Норильского никеля мы повышаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев до 38 долл. за одну депозитарную расписку, что подразумевает ожидаемую полную доходность 22%. По бумагам компании подтверждаем рекомендацию Покупать.

Перспективы в сегменте палладия продолжают улучшаться. Учитывая более сильную, чем ожидалось, статистику регистрации автомобилей в ЕС за декабрь и стабилизацию продаж автомобилей в Китае, спрос на палладий остается высоким. Вместе с тем производство МПГ в ЮАР продолжает падать ввиду истощения запасов на действующих рудниках и недостаточных инвестиций. Исходя из этих факторов, наш прогноз дефицита на 2020 г. в размере 1,6 млн унц. может оказаться консервативным, а фактический дефицит может достичь 2 млн унц. В результате мы повышаем наши прогнозы по ценам на палладий и платину на 2020 г. до 2 тыс. долл./унц. и 1 тыс. долл./унц. соответственно. Более того, мы не исключаем рост цен на палладий в краткосрочном периоде до 2,5 тыс. долл./унц.

На рынке ожидается дефицит никеля. Производство никеля во 2п19 увеличилось на 15% г/г, однако, вероятнее всего, сократится в 1к20, так как Индонезия запретила на неопределенный срок экспорт никелевой руды с низким содержанием металла. Между тем производство нержавеющей стали в Китае устойчиво растет (+10% г/г в ноябре). Учитывая восстановление объемов строительства (+20% г/г в декабре), эта тенденция может сохраниться, в связи с чем на рынке в 2020 г. ожидается значительный дефицит никеля в размере 270 тыс. т (11% рынка), и он дополнительно увеличится в 2021–2022 гг. В итоге мы подтверждаем наши прогнозы по ценам на никель на уровне 17 625 долл./т в 2020 г. и 19 400 долл./т в 2021 г.

Повышаем прогноз по EBITDA на 8%, прогнозную цену – на 12%. В связи с улучшением прогнозов по ценам на МПГ на 2020 и последующие годы мы повышаем наши прогнозы по выручке и EBITDA на 2020–2021 гг. на 6% и 8% соответственно. В результате значение EV/EBITDA на 2020 г. достигает 6,0x, а доходность денежного потока и дивидендная доходность составляют 11%, что на 50% и 100% выше, чем по акциям сопоставимых мировых диверсифицированных компаний (при этом большинство из них в значительной степени зависит от конъюнктуры на рынке железной руды). С учетом спотовых цен на сырьевые товары (палладий –2,5 тыс. долл./унц.) бумаги Норильского никеля по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. оцениваются в 5,6x, доходность денежного потока и дивидендная доходность по ним достигают 12%. Исходя из нашей модели ДДП и принимая во внимание значение EV/EBITDA на 2020 г. в 6,5x, мы повышаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на 12%, до 38 долл. за одну депозитарную расписку, что подразумеваем ожидаемую полную доходность 22%. По бумагам Норильского никеля подтверждаем рекомендацию Покупать.