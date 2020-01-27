Под конец прошлого года промышленность совершила «последний» рывок (2,1% г./г. в декабре, выйдя на рост в 2,4% г./г. за 2019 г., что почти полностью совпало с нашим прогнозом, 2,5% г./г.). При этом, как можно увидеть на графике, от месяца к месяцу динамика была достаточно волатильной, и взлеты и падения объяснялись, на наш взгляд, не какими-то серьезными структурными изменениями (так, например, показатели 1П 2019 г. почти полностью были связаны с колебаниями в нефтепереработке).

В целом за год основной вклад в рост промышленности внесла добыча нефти и газа (+0,8 п.п.), а также производство пищевых продуктов (+0,2 п.п.) и готовых металлических изделий (+0,2 п.п.), тогда как «в хвосте» оказалось производство транспортных средств (-0,35 п.п.). При этом совокупный вклад отраслей, не связанных с нефтегазовым сектором, снизился до +1,5 п.п. против 1,7 п.п.

В 2019 г., несмотря на поддержку со стороны внешнего спроса для таких отраслей, как цветная металлургия, угольная промышленность, машиностроение, удобрения, главным сдерживающим фактором, видимо, выступило недоисполнение нацпроектов. В этом году (особенно в отсутствие явных признаков ускорения внешнего спроса) они и должны стать основным драйвером роста. В этой связи наш прогноз предполагает небольшое ускорение промышленности (3% г./г. по итогам 2020 г.)