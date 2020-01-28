Выработка электроэнергии упала на 9% в 4 кв. Вчера "Юнипро" (UPRO RX – без рекомендации) опубликовало слабые операционные результаты за 4 кв. и весь 2019 г., которые объясняются преимущественно погодными факторами и в целом соответствуют рыночным трендам. Выработка электроэнергии в октябре–декабре составила 12,5 млрд кВтч, что на 9,3% (здесь и далее – год к году) ниже уровня 4 кв. 2018 г. Тем не менее за счет сильных 1 и 2 кв. (+7,5% и 17,3% соответственно) выработка за весь 2019 г. снизилась лишь на 0,5% до 46,4 млрд кВтч. Полезный отпуск электроэнергии в 2019 г. упал на 0,4% до 44,6 млрд кВтч, а производство тепловой энергии снизилось на 7,0% до 2,0 млн Гкал. по причине более теплой погоды.

Выработка выросла лишь на Березовской ГРЭС. В 2019 г. выработка ключевой для "Юнипро" Сургутской ГРЭС снизилась на 0,8% до 30,2 млрд кВтч из-за падения спроса. Выработка Смоленской, Шатурской и Яйвинской ГРЭС снизилась на 8,3% до 1,4 млрд кВтч, на 11,4% до 4,1 млрд кВтч и на 6,8% до 4,2 млрд кВтч соответственно. Первая и последняя находились на ремонте. Выработка Березовской ГРЭС, напротив, выросла на 18,2% до 6,5 млрд кВтч, но исключительно за счет сильного второго квартала, когда в Сибири наблюдалось падение объемов гидрогенерации. В 4 кв. снижение составило 2,5%. В результате доля Березовской ГРЭС в общей выработке "Юнипро" выросла до 14,0% с 11,8% годом ранее.

Привлекательная дивидендная доходность. Негативная операционная динамика на фоне снижения цен РСВ приведет к тому, что финансовые результаты за 4 кв. будут слабые. Тем не менее за счет сильного 1 п/г мы прогнозируем рост EBITDA и чистой прибыли по итогам 2019 г. Кроме того, уровень дивидендных выплат "Юнипро" (ожидается 20 млрд руб. в 2020 г., или 0,32 руб./акция) не зависит от финансовых показателей и, по нашим оценкам, обеспечит одну из самых высоких дивидендных доходностей в секторе – порядка 10,8%.