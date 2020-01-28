С 20 января котировки российских сталелитейных компаний упали на 7-15%, производителей цветных металлов — на 3-9%. Причиной тому эпидемия коронавирусной инфекции, которая вызвала у инвесторов рискофобию и заставила задуматься о перспективах спроса на металлы — напомним, что Китай является крупнейшим в мире потребителем большинства промышленных металлов. На этом фоне акции производителей золота выглядели лучше, чем бумаги производителей промышленных металлов — котировки Полюса и Polymetal за последние семь дней практически не изменились.

Рубль за неделю подешевел более чем на 2% на фоне усиления рискофобии, отступив к отметке 63 за доллар. Это ослабляет появившееся в последнее время давление на прибыльность российских металлургов, связанное с ростом затрат вследствие укрепления рубля в 4К19.

Наше мнение. В нашем декабрьском стратегическом обзоре мы отметили, что производители стали и цветных металлов будут выглядеть привлекательнее, чем золотодобывающие компании — благодаря улучшению глобальных макроэкономических показателей и подписанию первого этапа торгового соглашения между США и КНР. Эта рекомендация оказалась верной, но после начала эпидемии коронавирусной инфекции ситуация изменилась.

C учетом длительного инкубационного периода (до 14 дней) и быстро растущего числа заболевших не исключено, что паника и продажи на рынках черных и цветных металлов могут продолжиться, тогда как позиции золотодобывающих компаний могут оказаться более устойчивыми. При спотовых ценах на золото и текущем курсе рубля к доллару акции Полюса и Polymetal торгуются с прогнозным коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" на уровне соответственно 6,5 и 7,7, что ниже средних значений прошлого года. С точки зрения оценки мы считаем более привлекательными акции Полюса, чем Polymetal.

В то же время когда распространение вируса удастся взять под контроль и если его влияние на глобальную экономику в конечном итоге окажется ограниченным, на наш взгляд, котировки бумаг сектора могут оказаться привлекательными для покупки в будущем. С учетом спотовых цен на сталь и текущего курса USD/RUB бумаги производителей плоского проката уже торгуются с привлекательной доходностью дивидендных выплат в 2020 году — на уровне 10-12%, что выше, чем 8,5-9,5% в середине января. Норникель торгуется с прогнозным коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" на отметке 6,0, что ниже долгосрочного исторического значения этого мультипликатора (6,5).