Рынок закладывает в цену акций "Мечела" возобновление выплат дивидендов
Ожидаемая продажа 51%-й доли в Эльгинском проекте привет к сокращению соотношения чистый долг/EBITDA Мечела с 6,9х примерно до 6,1х, но одновременно лишит холдинг актива, обеспечивающего 24% общего объема его добычи угля.
Более вероятным я считаю усиление спроса на ожиданиях реструктуризации долга Мечела. Очень характерно, что существенный рост с начала года продемонстрировали только обыкновенные акции компании. Ввиду закредитованности компании дивиденды по ним не выплачивались. При этом в ценах привилегированных бумаг учитывается статистика дивидендных выплат.
На сегодня котировки бумаг обоих типов практически сравнялись, то есть рынок начал закладывать в цену реструктуризацию долга и возобновление выплат дивидендов по обыкновенным акциям в будущем. В пользу данного предположения свидетельствуют и сообщения с форума в Давосе о том, что руководство ВТБ подтвердило наличие перспектив реструктуризации долга компании в обозримом будущем.
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