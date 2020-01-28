Низкая безработица в РФ не признак отсутствия проблем у потребителей
Вчера Росстат опубликовал данные о занятости и безработице за 2019 г. С исключением сезонности, уровень безработицы остался вблизи исторических минимумов, 4,5% (см. график справа). Столь низкий уровень, на первый взгляд, может показаться индикатором отсутствия проблем на рынке труда, и, возможно, в потребительском сегменте.
Однако, как мы полагаем, высокая занятость сопровождается низкими зарплатами, что в результате дает существенную экономию на оплату труда компаний. Так, в реальном выражении расходы всех компаний (включая и теневой сектор) на оплату труда только сейчас приблизились к уровню 2013 г. (см. график слева), после провала 2014 г. Т.е. можно сказать, что с учетом этих взлетов и падений уровень расходов на оплату труда колебался примерно вокруг одного значения в течение 8 лет (~32,5 трлн руб./год). Если ФОТ считать в долларах (без учета инфляции), то падение оказалось гораздо более существенным, и сейчас он находится на уровне, который впервые был достигнут еще в 2007 г. (~540 млрд долл./год). Так или иначе, налицо явное отсутствие устойчивого роста совокупных расходов на оплату труда (в реальном выражении), в условиях чего снижать количество персонала нет смысла. Последнее и является, на наш взгляд, фактором улучшения цифр по безработице. Кроме того, поддерживать ее низкий уровень может и увеличение числа людей, работающих неполный рабочий день и/или находящихся в неоплачиваемом отпуске.
Вероятное сохранение текущей ситуации в перспективе (отсутствие роста издержек на оплату труда при низком уровне безработицы) фактически снижает информативность последнего. Мы считаем, что более адекватным индикатором состояния рынка труда/потребительского сегмента может выступать динамика зарплат/потребительских расходов.
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