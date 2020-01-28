Группа компаний М.Видео позитивно отчиталась за 2019 год. Из отчетности следует, что бизнес двух объединенных сетей (собственно М.Видео и присоединенного к ней Эльдорадо) успешно справился с консолидацией. Обращает внимание на себя тот факт, что группа постепенно перестраивает модель продаж. Треть (32,9%) выручки принесли онлайн-заказы, что стало историческим рекордом для М.Видео. Рост продаж через интернет за минувший год составил свыше 70%. При этом компания не сворачивает офлайновые площадки. За отчетный период сеть расширилась почти на сотню новых магазинов. Это означает, что М.Видео выстраивает некую гибридную стратегию, используя офлайн-точки в качестве шоурумов для продаваемой техники и электроники. На фоне таких конкурентов, как Ситилинк и DNS, М.Видео теперь гораздо шире представлена в онлайне. Ситилинк получает 23% выручки от продаж в интернете. DNS эти данные традиционно не раскрывает, но в среднем по рынку онлайн-заказы в электронике и бытовой технике занимают немногим более 20%.

По общему объему продаж и выручки М.Видео постепенно сбавляет темпы. В первой половине года компания росла быстрее рынка (+7,9%), но в целом за 2019-й прибавила только 3,8%. По нашим прогнозам, в текущем квартале эта тенденция сохранится. Компания сможет заработать уже привычные для себя 130-150 млрд руб., а по итогам года показатель достигнет 420 млрд. Это существенно выше результатов конкурентов. Выручка DNS по итогам этого года может составить 235 млрд руб., Ситилинк способен заработать 70 млрд. Уточню, что обе сети еще не отчитались за прошлый год.

Акции М.Видео показывали рост накануне, до публикации отчета, что может быть связано с участием в торгах некоего осведомленного акционера. Сегодня бумаги компании корректируются более чем на 1%. В моменте акции М.Видео смогли преодолеть сопротивление на уровне 525 руб., однако затем последовали распродажи с уходом до 510 руб. По нашему мнению, у бумаг М.Видео есть потенциал роста до 550 руб. и выше. В случае смены внешнего негативного фона, в частности в паре доллар/рубль, котировки будут способны достичь отметки 600 руб.