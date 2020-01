Глава Газпром экспорта Елена Бурмистрова заявила, что компания ожидает в среднесрочной перспективе сохранения экспорта в Европу приблизительно на уровне, достигнутом за прошлые годы. Об этом сегодня пишут Ведомости. При этом возможны корректировки данного показателя в зависимости от влияния погодного фактора в регионе.

Как мы полагаем, Газпром по итогам 2019 г. покажет снижение экспорта на европейском направлении на 2% г/г, до 195 млрд куб. м. Помимо этого, как мы отмечали в нашем материале Russian Gas — Gas prices at historical seasonal lows; implies downside risks to our forecasts от 21 января, ввиду значительных поставок газа в регион (включая СПГ, импорт которого в 2019 г. вырос на 67% г/г) в сочетании с мягкой зимней погодой и большими запасами газа в подземных хранилищах (в настоящий момент заполнены на 73,6% против среднего уровня 52,8% за последние пять лет) цены на газ упали до исторических сезонных минимумов около 120 долл./тыс. куб. м.

Если ситуация на рынке не изменится, Газпром в 2020 г., по нашим расчетам, может недополучить 3,3 млрд долл. (или 13%) на уровне EBITDA, а дивидендная доходность по акциям компании по итогам года может упасть ниже 5%.

В целом мы считаем новость нейтральной для восприятия акций Газпрома, поскольку текущая рыночная конъюнктура в той или иной мере уже учтена в котировках – с начала года бумаги потеряли в стоимости 8%, показав один из худших результатов в секторе.