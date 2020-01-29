Cегодняшние данные EIA окажут давление на нефтяной рынок
Котировки нефти восстанавливаются на фоне усиления спроса на риск и оптимистичных данных API; инвесторы ждут отчета EIA. Мы полагаем, что на фоне сезонного сокращения нефтепереработки EIA сообщит о более значительном увеличении запасов нефти — на 2-3 млн барр. Уменьшение объемов переработки, которое обусловлено сезонными ремонтно-профилактическими работами на американских НПЗ и предполагает снижение объемов выпуска моторного топлива, в ближайшее время едва ли повлечет за собой сокращение запасов нефтепродуктов, поскольку спрос на них сейчас ограничен.
Соответственно, мы полагаем, что сегодняшние данные EIA окажут давление на нефтяной рынок, хотя потенциал снижения цен ограничивается техническим уровнем поддержки $58,9 за баррель.
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