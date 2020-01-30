Инвесторы начали спокойнее смотреть на российский рынок ОФЗ, несмотря на коронавирус
Вчера рынок ОФЗ сохранил позитивный настрой и доходности снизились еще на 1-3 бп вдоль кривой. В целом инвесторы начали более спокойно смотреть на российский долговой рынок вопреки неопределенности с последствиями коронавируса. Вчерашняя консолидация после резкой коррекции в начале недели, вероятно, также была обусловлена ожиданиями сигналов от Банка России касательно заседания 7 февраля. До недели тишины еще 2 дня, но новой информации пока не поступало.
На фоне благоприятной конъюнктуры, Минфин успешно провел оба аукциона. На первом была размещена серия ОФЗ 24021 (апр. 24) с переменным купоном нового формата в объеме 36.1 млрд руб. При этом спрос внушительным (172 млрд.), но цена отсечения установлена на уровне 100.5%, что соответствовало вторичной цене более короткой серии 24020 (июл.22). На втором аукционе был продан весь неразмещенный остаток серии 26226 (окт.26, доходность – 6.06% годовых) в объеме 23.4 млрд руб. с дисконтом в 2 бп ко вторичному рынку. На этом аукционе можно выделить две заявки по 10 млрд руб. каждая, которые составили 85% объема предложения.
Траты бюджета не подтвердились. Загадка с неожиданным притоком средств на корсчета во вторник разрешилась не в пользу ускорения бюджетных трат. Согласно факторам рублевой ликвидности, львиную долю притока средств (279 млрд руб.) составили средства для погашения ОФЗ 29011 и промежуточные выплаты по остальным выпускам. Ретроспективный анализ показал, что Минфин заводит средства в банковский сектор за 1 день до финального исполнения обязательства, снижая, таким образом, транзакционные риски в день даты платежа.
Еще 150 млрд руб. из 545 млрд. зафиксированных по итогам вторника поступили по каналу Казначейства, что стало следствием размещения депозитов и РЕПО в понедельник. Этот канал притока заметно сбавил обороты, несмотря на высокий интерес со стороны участников рынка в среду – спрос на депозитном аукционе (20 млрд руб., 182 дня) превысил 94 млрд руб. Остатки на корсчетах по состоянию на утро четверга остались практически неизменны (2.44 трлн руб.) в сравнении с предыдущим днем.
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