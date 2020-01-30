Генеральный директор Татнефти Наиль Маганов объявил о крупном потенциальном проекте добычи на базе имеющихся зрелых месторождений. Проект заключается в бурении дополнительно 20 тыс. скважин на зрелых месторождениях в Татарстане. Капиталовложения в этот проект составят 935 млрд руб. ($15 млрд) на протяжении 15 лет. Ожидается, что это может обеспечить дополнительно 245 млн т добычи, а коэффициент извлечения нефти может повыситься на 10-12%. Наиль Маганов подчеркнул, что проект может быть рентабельным только в случае предоставления льготной ставки НДПИ для новых скважин в первые три года эксплуатации

Проект представляется нам очень смелым с точки зрения поставленных целей, т. к. он предполагает увеличение годовой добычи нефти Татнефти на 50% и более. Названные индикативные параметры (соотношение добычи и числа скважин, а также капиталовложений и числа скважин) кажутся нам сравнительно оптимистичными: компания, похоже, готова искать подходящие возможности для бурения более тысячи дополнительных скважин в год с продуктивностью на уровне новых скважин, введенных в эксплуатацию в предыдущие годы (их число составляло 300-700 в год), чтобы удвоить число активных скважин. Средний дебит новых скважин Татнефти за 2015-2016 годы составлял 9-10 т/сут (данные за 2017-2018 годы не раскрывались).

Фактическая норма доходности этого потенциального проекта будет зависеть от дебита скважин и налоговых льгот. Тем не менее предложенные меры вполне логичны с учетом того, что у Татнефти самая высокая в отрасли кратность запасов: более 30 лет для доказанных запасов и более 40 лет — для доказанных и вероятных. Поскольку проект предусматривает только бурение новых скважин, по нашим приблизительным подсчетам, он может начать генерировать положительные свободные денежные потоки уже на третий год инвестиций. Налоговые стимулы потребуются, только если дебит скважин будет существенно ниже 9-10 т/сут. Если проект получит государственную поддержку, он, возможно, позволит значительно повысить потенциал роста Татнефти, а его влияние на дивиденды (которые платятся исходя из денежных потоков компании), на наш взгляд, будет ограниченным и временным.