Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, опустившись к ближайшим поддержкам 3100 и 1550 пунктов. Долларовый индикатор чувствовал себя хуже из-за ослабления рубля. Сопротивления для индексов находятся у 3130 и 1595 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3160 пунктов.

Рубль по итогам сессии существенно ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль закрепилась выше сопротивления 63 руб и приостановила повышение у 63,50 руб. Пара евро/рубль в течение сессии отступила от 70 руб, пробой которых нацелит ее на новый диапазон торгов и отметку 71 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль наверняка выйдут в плюс, получая поддержку от улучшения общемировых настроений. Рынки вновь пытаются коррекционно отскочить, хотя ситуация с коронавирусом далека от разрешения. В пятницу на динамику торгов как в Европе, так и в США повлияет блок интересной макроэкономической статистики. Неделя может завершиться с умеренным оптимизмом, но говорить о возвращении аппетита к риску еще рано.