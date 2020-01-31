MasterCard Incorporated (MA), вторая крупнейшая платежная система в мире, сообщила, что на 31 декабря 2019 года в мире было выпущено 2,615 млрд карт MasterCard и Maestro. Этот результат выше показателя прошлого года. Объем денежных средств по проведенным транзакциям (Gross Dollar Volume) за год увеличился примерно на 10% и составил $6,4 трлн.

За год было проведено 108 млрд транзакций, и это на 20% выше, чем в 2018 году. Разводненная прибыль на одну акцию увеличилась на 42%, до $7,94, благодаря положительным результатам и выкупу акций. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков на 3%. Чистая прибыль увеличилась на 39%, до $2,26 млрд, за счет повышения выручки на 13%, до $16,8 млрд. Выручка опередила по темпам роста операционные расходы ввиду увеличения эффективности, а также отсутствия начисления расходов под судебные иски.

Резервы на судебные риски, начисленные в 2018 году, связаны с исками, которые подали мерчанты (торговые точки, которые принимают карты) о якобы имеющемся сговоре между MasterCard, Visa (V) и крупными банками (JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и рядом других). Истцы утверждают, что суть сговора заключается в том, чтобы брать повышенные комиссии по interchange, которые платят мерчанты за обслуживание. Данное дело было закрыто и MasterCard обязали выплатить со своего специального счета эскроу $233 млн, а Visa – $467 млн, притом что заявители требовали возмещение в размере около $6 млрд.

Против Visa и MasterCard ведутся судебные процессы как в США, так и в других странах и поэтому риск начисления штрафов является частью бизнеса, суммы исков достигают миллиардов долларов. В этой связи мы считаем, что прибыль компаний необходимо постоянно уменьшать на начисление резервов под судебные иски. Выручка MasterCard росла за счет увеличения операционных показателей, также небольшой эффект дали поглощения (1%).

Целевая цена акции MasterCard — $351. Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем в него риски начисления резервов, на случай если судебные решения будут не в пользу MasterCard. Также в своих расчетах мы учитываем рост расходов по налогу на прибыль, так как в мире очень мало стран, где ставка налога на прибыль ниже 20%. В текущую цену заложен значительный рост выручки, который ожидается в связи с увеличением числа платежей и выходом на новые рынки. Ближе к концу первого – началу второго квартала 2020 года MasterCard и Visa должны получить разрешения на ведение деятельности в КНР, что может стать дополнительным драйвером роста для их акций.