Фондовые индексы сегодня на позитиве, несмотря на осторожный внешний фон. Нефть продвигается к отметке 58 долларов. Накануне из-за нервозности инвесторов, созданной коронавирусом, цена на Brent в моменте падала до 56,7. На рубль это не повлияло. Российская валюта сохраняет соотношение 63,3 к доллару и 69,8 к евро.

В лидерах роста сегодня акции ЧЗПСН-профнастила. На новости о том, что компания выиграла тендер на поставку стройматериалов Сургутнефтегазу, ее котировки взлетели на 17%. Бумага была очень волатильна в последние дни. На наш взгляд, она не подходит для долго- и среднесрочных стратегий. Ее покупку можно рекомендовать только спекулятивным игрокам.

Из больших бумаг сегодня лидируют ЛУКОЙЛ (+2,9%) и Русгидро (+2,2%). Игроки откупают качественные бумаги после недавней распродажи. По нашему мнению, обе акции хороши для покупки в рамках долгосрочной дивидендной стратегии.

Продолжается ралли в акциях Юнипро (+1,6%), ФСК ЕЭС (+1,5%), АФК Система (+1,4%), ЛСР (+1,4%). В число лидеров сегодня также добавились бумаги ТГК-1. Энергетическая дочка Газпрома сообщила, что ожидает роста прибыли по итогам 2019 года. Результаты пока не опубликованы, но в компании обещают, что они будут лучше предыдущего года.

В аутсайдерах сегодня Сафмар (-1%). За ним следуют Сургутнефтегаз (-0,8%), Газпром (-0,7%), НЛМК (-0,6%), Мечел (-0,6%). Движения по ним происходят в отсутствие новостей, что говорит о пересмотре инвесторами своих позиций в данных бумагах.

В целом индекс Мосбиржи (+0,2%) остается в диапазоне 3110-3150 пунктов, РТС торгуется в пределах 1550-1570 пунктов. Мы считает, что за эти отметки без серьезного влияния внешних факторов они сегодня не выйдут. В преддверии выходных возможны распродажи отдельных бумаг.

Несмотря на позитив, связанный с нефтью, доллар пока не ушел ниже 63 рублей. И, по нашему мнению, сегодня это не должно случиться. Евро отступил от психологически значимой отметки 70 рублей. Мы считаем, что пара EUR/RUB способна сместиться в диапазон 69,6-69,5.