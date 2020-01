За 2019 год чистая прибыль PayPal увеличилась на 20%, до $2,4 млрд, выручка выросла на 15%, до $17,8 млрд благодаря улучшению операционных показателей. Разводненная прибыль на акцию составила $2,07 и превысила консенсус аналитиков.

PayPal Holdings (PYPL) сообщила об ожидаемом в 2020 финансовом году снижении разводненной прибыли на акцию примерно на 12%. Сокращение прибыли будет связано с расходами на покупку Honey Science Corporation. Объем этой сделки составил $4 млрд, она была совершена за денежные средства и завершилась 6 января 2020 года. Синергетический эффект от этого приобретения ожидается к 2021 году.

Основатели и руководители Honey Science Corporation продолжат руководить сервисом, представляющим собой бесплатное расширение для браузера и приложение для iOS и Android, которое позволяет пользователям получать оповещения о скидках и купонах в интернет-магазинах. У Honey 17 млн активных пользователей. За прошлый год сервис помог сэкономить своим пользователям $1 млрд. На данный момент у PayPal 305 млн активных счетов (выше прошлого года на 14%), за 2019 год было проведено 12,4 млрд транзакций (+25% г/г). Общий объем платежей (TPV) за год увеличился на 23%, до $712 млрд. Мы считаем, что сделка является экономически оправданной и в перспективе объединенная компания принесет хорошие доходы своим акционерам.

В ближайшее время мы ожидаем снижения котировок PayPal минимум до $104 из-за ожидаемого снижения прибыли в 2020 году. При этом в перспективе свыше года мы видим потенциал роста до $135. Во-первых, PayPal получила лицензию на работу в КНР и 22 января объявила о партнерском соглашении с национальной платежной системой Китая UnionPay. PayPal является первой платежной платформой, которой разрешено заниматься процессингом в КНР. Это означает возможность сильно расширить свою аудиторию. Во-вторых, усиление спроса на сохранность платежных данных при наличии в числе сервисов PayPal этой услуги также служит повышению количества ее клиентов. В третьих, смежные сервисы Venmo и Honey также будут оказывать положительный эффект на ее результаты.

Основными угрозами для компании выступает усиление конкуренции. Так, после закрытия сделки по приобретению Honey Amazon.com, Inc. (AMZN) стал препятствовать работе сервиса на своем сайте. Кроме того на Amazon.com нет возможности платить напрямую через PayPal, только через банковские карты PayPal Cash Card или PayPal Business Debit Mastercard. Причина этого в том, что сервисы Amazon оказывают подобные услуги, а PayPal исторически был близок c конкурентом Amazon eBay Inc (EBAY). Мы считаем, что на данный момент акции PayPal стоит держать.