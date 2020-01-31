Дивидендные выплаты "Северстали" за 2019 года будут не ниже уровня за 2018 год
Рентабельность EBITDA у Северстали сократилась на 4,5 п.п., до 32,8%, операционная рентабельность упала до 26%. Снижение свободного денежного потока на 70%, до $101 млн, произошло на фоне уменьшения операционной рентабельности при одновременном увеличении капзатрат. Тем не менее это не повлияло на размер дивиденда, поскольку компания располагает значительными денежными средствами ($1,08 млрд).
Северсталь сохранила дивидендные выплаты на уровне близком к предыдущему периоду. Компания выплачивает дивиденды стабильно, по итогам каждого квартала. В четвертом квартале, как и ожидалось, выручка сократилась на 12,9%, до $1,838 млрд, на фоне отрицательной динамики цен на металлопродукцию, а также сокращения производства чугуна и стали на 4% и 6% соответственно.
Из-за низкой долговой нагрузки (0,6х EBITDA) и высокого уровня рентабельности, по нашему мнению, Северсталь устойчива к таким вызовам, как снижение цен и сокращение спроса, вызванного сезонными колебаниями или негативными событиями в мировой экономике. Также устойчивым останется уровень дивидендных выплат.
С учетом преобладающих, несмотря на текущее повышение рисков, прогнозов ускорения экономики РФ ожидаем сохранения уровня дивидендных выплат компании по итогам 2019 года не ниже уровня выплат за 2018 год, составивших 115,9 руб. на акцию. Оцениваем справедливую стоимость акций Северстали на конце первого полугодия 2020-го в 977,54 руб. за бумагу.
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