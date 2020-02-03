Северсталь (CHMF RX – без рекомендации) опубликовала результаты по МСФО за 4 кв. 2019 г., которые оказались на уровне консенсус-прогноза. Выручка снизилась на 13% (здесь и далее – относительно предыдущего квартала, если не указано иное) до 1 838 млн долл., EBITDA – на 24% до 602 млн долл., а рентабельность по EBITDA – на 5 п. п. до 33%. Чистая прибыль уменьшилась на 24% до 374 млн долл., при этом неденежный доход от курсовых разниц составил 74 млн долл. В 4 кв. свободный денежный поток сократился на 71% до 101 млн долл. За 12 мес. 2019 г. выручка и EBITDA снизились на 5% и 11% соответственно, а рентабельность по EBITDA сократилась на 2 п.п. до 34%, а свободный денежный поток за этот период уменьшился на 31% до 1099 млн долл.

Долговая нагрузка растет, но пока остается на низком уровне. Динамику выручки в 4 кв. определило снижение цен на металлургическую продукцию и сокращение объемов продаж. Операционный денежный поток сократился на 20% до 522 млн долл., тогда как капитальные затраты выросли на 39% до 431 млн долл. В результате чистый долг увеличился на 270 млн долл. до 1 570 млн долл., а показатель Чистый долг/EBITDA LTM составил 0,6x (по сравнению с 0,4х в 3 кв. 2019 г.).

Несмотря на снижение свободного денежного потока, дивиденды практически на уровне предыдущего квартала. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 4 кв. 2019 г. в размере 26,26 рублей на акцию (текущая дивидендная доходность – 2,8%). Долговая нагрузка компании выросла, но по-прежнему остается низкой, что позволяет компании выплачивать высокие дивиденды, несмотря на снижение финансовых показателей. Представленная отчетность, на наш взгляд, нейтральна для котировок акций компании.