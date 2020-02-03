Доля нерезидентов-держателей ОФЗ достигла очередного исторического максимума
ЦБ РФ сообщил в пятницу, что по итогам декабря 2019 года иностранные инвесторы увеличили вложения в ОФЗ на 20 млрд руб. По предварительным оценкам Центробанка, опубликованным еще две недели назад, в декабре нерезиденты купили ОФЗ на 18 млрд руб., так что статистика не преподнесла сюрпризов. Их доля выросла на 0,3 п. п. до 32,2%, причем это скорее обусловлено уменьшением объемов бумаг на балансах российских банков вследствие погашений на 150 млрд руб.
Мы полагаем, что по итогам января нерезиденты приобрели ОФЗ еще примерно на 100 млрд руб. за счет покупок как в начале месяца, так и на аукционах. В этом случае в январе их доля достигла 33,5%. Мы также исходим из того, что иностранные инвесторы продолжат активно покупать бумаги, которые, по нашему мнению, все еще выглядят привлекательно в сравнении с аналогами с развивающихся рынков по соотношению риска и доходности. Мы ожидаем, что в феврале — марте нерезиденты приобретут ОФЗ на 200-300 млрд руб. и по итогам 1К20 доведут свою долю до 33,7-34,5%. В основном это будет достигнуто за счет участия в аукционах, на которых Минфин готов удовлетворить спрос в больших объемах.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200203/830884571.html