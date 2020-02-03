ЦБ РФ сообщил в пятницу, что по итогам декабря 2019 года иностранные инвесторы увеличили вложения в ОФЗ на 20 млрд руб. По предварительным оценкам Центробанка, опубликованным еще две недели назад, в декабре нерезиденты купили ОФЗ на 18 млрд руб., так что статистика не преподнесла сюрпризов. Их доля выросла на 0,3 п. п. до 32,2%, причем это скорее обусловлено уменьшением объемов бумаг на балансах российских банков вследствие погашений на 150 млрд руб.

Мы полагаем, что по итогам января нерезиденты приобрели ОФЗ еще примерно на 100 млрд руб. за счет покупок как в начале месяца, так и на аукционах. В этом случае в январе их доля достигла 33,5%. Мы также исходим из того, что иностранные инвесторы продолжат активно покупать бумаги, которые, по нашему мнению, все еще выглядят привлекательно в сравнении с аналогами с развивающихся рынков по соотношению риска и доходности. Мы ожидаем, что в феврале — марте нерезиденты приобретут ОФЗ на 200-300 млрд руб. и по итогам 1К20 доведут свою долю до 33,7-34,5%. В основном это будет достигнуто за счет участия в аукционах, на которых Минфин готов удовлетворить спрос в больших объемах.



