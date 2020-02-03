В понедельник, 3 февраля, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику по итогам сессии на фоне сохраняющихся опасений относительно того, что коронавирус негативно повлияет на темпы роста экономики Китая.

Из макроэкономической статистики в Китае был опубликован индекс деловой активности в промышленности Caixin, который в январе составил 51,1 пункта по сравнению с 51,5 пунктами в декабре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 51,3 пункта. Помимо этого, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в 2019 году снизилась на 3,3% до 6,1996 трлн юаней, что стало первым падением показателя с 2015 года.

В Австралии вышли данные по разрешениям на строительство, которые в декабре снизились на 0,2%, тогда как аналитики ожидания падения показателя на 3%. Также был обнародован индекс производственной активности от AIG, который в январе составил 45,4 пункта по сравнению с 48,3 пунктами в декабре.

В Японии был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который в январе составил 48,8 пункта по сравнению с 48,4 пунктами в декабре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,3 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,01%, китайский Shanghai Composite обвалился на 7,72%, гонконгский Hang Seng позеленел на 0,17%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,01%, а австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,34%.

В лидерах роста в составе австралийского индекса S&P/ASX 200 были акции Service Stream и Pro Medicus Limited, которые увеличились на 4,94% и 4,37% соответственно. В лидерах снижения были бумаги Worley Limited и Oil Search, упавшие на 8,46% и 7,18% соответственно.

В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Chiyoda и Ajinomoto, которые выросли на 8,01% и 6,09% соответственно. В лидерах снижения были Unitika и Isetan Mitsukoshi Holdings, просевшие на 10,93% и 6,85% соответственно.

Бумаги японского оператора сети магазинов Isetan Mitsukoshi Holdings упали на 6,85% после того, как он понизил прогноз по финансовым показателям, в частности, из-за снижения туристического потока из Китая.

Под давлением находились бумаги высокотехнологичных компаний. Акции японского производителя электронных компонентов Alps Electric снизились более чем на 4%. Также под распродажами находились бумаги японских фармацевтов. Котировки акций Astellas Pharma и Sumitomo Dainippon Pharma просел более чем на 4,1%. Котировки акций четверки австралийских кредиторов National Bank of Australia, Westpac, Commonwealth Bank и Australia & New Zealand Banking закрылись на отрицательной территории. Бумаги австралийской нефтяной компании Beach Energy упали на 5,62%, акции Woodside Petroleum уменьшились на 2,97%. Котировки акций австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals просели на 3,42%, а бумаги Rio Tinto снизились 1,93%.



