Золото дешевеет, перед тем как отскочить в диапазон $1700-1800 за унцию, и демонстрирует полное безразличие к панике, вызванной вспышкой вируса. Однако игроки прогнозируют рост котировок до уровней, которых драгоценный металл не достигал c 2013 года. На торгах 3 февраля цена на золото ушла вниз к $1580.

Это на $20 ниже пятничного уровня. Такой сильной просадки не было с середины прошлой недели, когда рынок корректировался после взлета на новостях из Китая.

Фундаментально золото находится под влиянием двух противоположных драйверов. К росту его подталкивает массовый уход инвесторов в защитные активы и падение ставок облигаций США. Давление на цену оказывает негативная статистика по продажам ювелирных изделий в Индии и Китае.

На этом фоне игроки ожидают резкого усиления волатильности в котировках золота. Сброс напряжения может вылиться в рост стоимости унции до $1650, откуда открыт прямой путь к $1780. По нашему мнению, подъем выше этой цены маловероятен. Для спекулятивных целей на таких вершинах золото уже стоит продавать, фиксируя прибыль.