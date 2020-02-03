Рост дефляционных ожиданий - позитивный фактор для "Лукойла"
"Лукойл" зафиксировал увеличение добычи газа на 4,5%, что отражает позитивную тенденцию, характерную для российских нефтегазовых компаний в целом. Однако добыча газа обеспечивает лишь 2% выручки "Лукойла", так что влияние данного направления на оценки компании минимально. Динамика добычи нефти в 2019 году у "Лукойла" на уровне рынка. Важно отметить, что доля выручка компании от добычи нефти и газа составляет менее 40% в совокупном результате.
По отношению к бумагам "Роснефти", "Газпрома", "Башнефти" акции "Лукойла" переоценены по мультипликаторам капитализация/нефтяные резервы и капитализация/ежедневная добыча в 2,35 и 2,2 раза соответственно. Учитывая высокую долю закупок сырья, переработки и маркетинга в бизнесе для "Лукойла" январский цикл роста дефляционных ожиданий в экономике является позитивным фактором. Однако с точки зрения долгосрочной перспектив, в условиях участившихся дефицитов на нефтяном рынке на фоне реализуемого отложенного влияния сверхмягкой политики ведущих ЦБ в период американского ипотечного кризиса, европейского кризиса периферийного долга и последующие несколько лет, а также с учетом ускорения инфляции в ближайшие годы более привлекательными выглядят бумаги "Газпрома", "Роснефти", "Башнефти", "Газпром нефти". Эти компании способны значительно нарастить добычу. Кроме того, инвестиционно привлекательными за счет наличия существенной денежной "подушки", низких финансовых мультипликаторов и мягкой дивидендной политики выглядят привилегированные акции "Сургутнефтегаза".
По финансовым мультипликаторам P/E и P/S при исключении из базы сравнений дорогих бумаг "Татнефти" и "Новатэка", "Лукойл" оценен на уровне рынка. Соглашение ОПЕК+ ограничивает возможности повышения его оценки за счет производственных показателей. Основной драйвер роста для капитализации "Лукойла" — выкуп акций и дивиденды. Принимая во внимание уменьшение уставного капитала "Лукойла" с 715 млн до 692,8 млн обыкновенных акций, а также прогнозируемое повышение доли дивидиенда до 40% от чистой прибыли за 2019 год, мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенных акций компании на середину 2020 года в 6305 руб.
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