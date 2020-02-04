Внешний фон на открытии торгов вторника складывается позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1,3%. Индикатор S&P500 при этом отступил от района сопротивления 3280 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На рынке наблюдалось восстановление после сильного падения пятницы. Поддержку настроениям оказали в том числе данные по сектору промышленности США, которые указали на возвращение активности к росту.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,6%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,6%. Статистика по промышленности региона также была несколько лучше прогноза, хотя пока активность в еврозоне все еще замедляется.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,4%. Фондовые биржи Китая прибавляют порядка 1-2,5% после обвала примерно на 8% накануне. Индикатор Гонконга Hang Seng растет примерно на 1%. Восстановление в регионе можно назвать коррекционным, так как число погибших от коронавируса продолжает расти и достигло 425 человек.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1% после обновления очередных многомесячных минимумов. Котировки опустились ниже минимумов второй половины прошлого года, но цены на американский сорт пытаются отвоевать психологически значимую отметку 50 долл. Поддержку рынку оказывают надежды на возможность дополнительного сокращения нефтедобычи со стороны ОПЕК+. Нефтедобывающие страны должны обсудить этот вопрос во второй половине недели.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник не показали единой динамики и удержали поддержки 3050 и 1500 пунктов. Ближайшими сопротивлениями выступают уровни 3110 и 1550 пунктов. На данный момент оба индикатора выглядят готовыми к продолжению коррекционного отскока наверх, но говорить о возвращении восходящего тренда пока рано. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3110 пунктов.

Рубль по итогам сессии укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль отступила вниз от 64 руб и приостановила снижение у поддержки 63,50 руб. Пара евро/рубль отскочила от 71 руб и в течение дня стремилась к поддержке 70 руб. Пробой указанных поддержек позволит рублю отвоевать еще часть утерянных в последнее время позиций.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс благодаря улучшению общемировых настроений. Коронавирус продолжает бушевать, но даже китайские инвесторы после дня сильных продаж стали относиться к угрозе с большим спокойствием. В связи с этим вторник вполне может пройти на оптимистичной ноте, а дальше ситуация будет зависеть от поступающих данных, а на нефтяном рынке – от действий ОПЕК+.