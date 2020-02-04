Несмотря на открытие торгов на китайском рынке акций падением (на 8% по индексу CSI 300 после открытия торгов с празднования Нового года по лунному календарю), в ходе вчерашних торгов произошло заметное восстановление (+2,6%). При этом снижение угрозы коронавируса пока не наблюдается: число инфицированных внутри Китая достигло уже 20,4 тыс. человек, из них 2,8 тыс. находится в тяжелом состоянии (число смертельных исходов составляет 425, и основная их часть приходится на провинцию Хубэй, где и зародился вирус). Однако, как отмечает ВОЗ, за пределами Китая вирус распространяется пока очень медленно (есть лишь 2 случая смерти от вируса, число инфицированных не превышает 200 человек), благодаря изоляционным мерам, принятым в месте зарождения инфекции, а также запрету, введенному многими странами на транспортное сообщение с Китаем. Эти меры негативно сказываются на экономической активности в Китае, что снижает спрос на энергоресурсы (так, нефть Brent сейчас котируется около 55 долл./барр., что на 20% ниже уровня начала января), а также промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий) и приводит к ослаблению валют стран, ориентированных на экспорт (так, долл. с начала года укрепился к руб. более чем на 1,5 руб. до 63,5 руб. по состоянию на открытие сегодня).

В условиях повышенной неопределенности присутствует большой разброс прогнозов дальнейшего развития ситуации: рейтинговое агентство Moody's считает, что вспышка коронавируса может повлечь за собой последствия более серьезные, чем финансовый кризис 2008-2010 гг., другие эксперты не ждут последствий большего масштаба, чем от вируса Эбола (2014-2015 гг.). При таком высоком уровне долга, в том числе, китайской экономики, ее торможение из-за действия коронавируса могло бы вызвать долговой кризис, однако китайские власти предпринимают количественные меры, чтобы избежать такого развития событий (в частности, в начале этой недели ЦБ Китая предоставил ликвидность финансовой системе в размере 1,2 трлн юаней или ~173 млрд долл.). Несмотря на обилие мнений в СМИ о том, что американский рынок акций перегрет (среднее отношение EV/Sales по компаниям из индекса S&P находится на максимуме), рынок очень умеренно реагирует на вирус (индекс S&P всего на 3% ниже своего максимума). По-видимому, участники уверены, что ФРС предоставит достаточный объем ликвидности, чтобы избежать значительного падения акций (хотя по итогам предыдущего заседания 28-29 января глава ФРС не высказался в пользу целесообразности дальнейшего расширения баланса ФРС во 2П, но как показывает история, FOMC способен очень быстро "подстроиться" в угоду финансовых рынков).