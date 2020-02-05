Повышенный спрос на акции Яндекса, несмотря на низкую рентабельность бизнеса компании и крайне высокий уровень капитализации к чистой прибыли, свидетельствует об усилении спроса на низкодоходные «защитные» активы и снижении требований к доходности. Мы наблюдали эту тенденцию во второй половине январе в США, где ставки десятилетних UST на фоне сообщений о коронавирусе упали с 1,9% до 1,5%. Акции Яндекса выступает как защитный инструмент при реализации дефляционного сценария в экономике. Поводом для роста стала информация о новых проектах Яндекса в сфере каршеринга, MVNO, онлайн-шопинга. Однако по мультипликатору капитализация/чистая прибыль (P/E) компания оценивается выше 40х, необходим принципиально новый качественный драйвер для поддержания интереса инвесторов к бумаге.

Яндекс переоценен по P/E даже по сравнению с аналогами из S&P 500. При этом реальное рассчитанное с учетом инфляции значение дохода на акцию технологических компаний, входящих в S&P 500, полученное на основе Р/Е, находится вблизи 10-летних максимумов. В случае ускорения инфляции в США до 3-4% в ближайшие годы, данные показатели, исходя из исторических аналогий, будут серьезно давить на цены компаний технологического сектора, в том числе и Яндекса.

На этом фоне рыночная роль и лоббистские возможности технологического сегмента слабеют. Мы наблюдаем это и в России, и в развитых странах. Так, Министерство юстиции США в прошлом году объявило о начале антимонопольного расследования в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google. Аналогичное политико-финансовое давление на бизнес технологических компаний оказывает и российское государство. Одним из примеров этого служит законопроект о значимых информационных компаниях.

Для решения проблемы крайне завышенной оценки Яндексу необходимо удвоить чистую прибыль в ближайшие годы, но, судя по темпам роста в государствах присутствия компании, это маловероятно. Более того, чистая прибыль Яндекса в 2015-2017 гг. росла незначительно, составляла около 20 млн руб., а в 2018 году он зафиксировал убыток в 4 млн руб.

Акции Яндекса остро реагируют на различные политические комментарии и слухи вокруг компании, а динамика финансово-производственных показателей вызывает в котировках более слабый отклик.

Свежим драйвером роста для акций Яндекса была информация о том, что новое правительство РФ позитивно оценивает бизнес компании и намерено поддерживать его развитие. Не исключено, что при поддержке консервативного экономического руководства страны Яндексу даже удастся продать свои акции российским государственным пенсионным фондам, решив за счет клиентов этих фондов свои финансовые проблемы.

Но, принимая во внимание риски для бизнеса компании, связанные с высокой политической составляющей в оценке ее бумаг, мы оставляем акции Яндекса без рекомендации.