В среду рост оптимизма на глобальных рынках способствовал снижению кривой доходности ОФЗ на 1 – 5 б.п. Цены 10-летние ОФЗ практически восстановились до уровней 2-х недельной давности, где они находились до начала «коронавирус кризиса».

Аукционы Минфина прошли успешно. Спрос на ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 г. составил 80 млрд руб., из которых были удовлетворены заявки на 53,9 млрд руб. Доходность по ценен отсечения – 6,23% годовых, что на 3 б.п. ниже по сравнению с закрытием рынка во вторник. Спрос на флоатер ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 г. был еще более крупным и составил 110,6 млрд руб. Минфина продал бумаги данного выпуска на 62,4 млрд руб. Суммарно за аукционы в последние две недели Минфин продал ОФЗ на 176 млрд руб., тогда как 29 и 30 января были погашены гособлигации на 280 млрд руб. Мы ожидаем, что восстановление оптимизма на глобальных рынках подстегнет желание инвесторов реинвестирование средств от погашения ОФЗ серии 29011 и 46023 в новые госбонды. Если на заседании в пятницу ЦБ РФ даст сигнал, что видит возможность снижения ключевой ставки ниже 6%, то доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения ниже 6,20% годовых.

Российские евробонды срочностью более 10 лет вчера выросли в доходности на 1 б.п., отыгрывая динамику UST. По мере ослабления влияния «коронавирус фактора» на рынки доходность Russia`29 может вернуться к уровням двухнедельной давности – до 2,92% (+11 б.п. от текущего уровня).