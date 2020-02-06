Результаты ММК за IV квартал можно даже назвать позитивными для акций компании
MMK (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) вчера представила финансовые результаты за 4К19 и 2019 г. по МСФО. EBITDA соответствует консенсус-прогнозу рынка, а СДП значительно превзошел ожидания рынка на фоне высвобождения оборотного капитала. В 4К19 снизилась дебиторская задолженность и поступили авансы. За счет высвобождения оборотного капитала в размере $256 млн СДП за квартал составил $272 млн. 100% СДП за 4К19 компания направит на дивидендные выплаты, что соответствует высокому уровню дивидендной доходности примерно 3% (11,5% на годовой основе). Дата закрытия реестра будет объявлена дополнительно. Чистая денежная позиция ММК на конец 2019 г. по-прежнему находится в плюсе. Менеджмент ожидает рост цен на сталь и более стабильные цены на основные виды сырья в 1К20. MMK ранее уже сообщал об остановке Стана 2500 г/п на реконструкцию, что может привести к снижению объемов производства стали. Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или даже ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании.
Между тем, мы хотели бы отметить улучшение ситуации на рынке стали – бенчмарки на горячекатаный рулон по февральским контрактам восстановились до $500/т. Неопределенность вокруг спроса на сталь в Китае в связи с эпидемией коронавируса в ближайшие 2-3 недели, на наш взгляд, сохранится. Начало строительного сезона в России остается главным позитивным драйвером для крупнейших российских производителей стали на внутреннем рынке. Мы также хотим отметить сильный спрос со стороны автопрома и поддержку российским ценам на сталь от импортных пошлин на оцинкованную сталь, поставляемую из Китая и Украины. Кроме того, Китай, завершив празднование Китайского Нового года, вступает в традиционный сезон пополнения запасов. Снижение цен на сырьевые товары на фоне опасений эпидемии коронавируса может поддержать спрос на материковом Китае.
Выдержки по итогам встречи ММК с аналитиками:
- Выручка группы снизилась на 14% к/к до $1 722 млн;
- EBITDA значительно снизилась до $335 млн. В 4К19 стальной сегмент MMK “Турция” вышел на положительное значение показателя EBITDA;
- Чистая прибыль за 4К19 составила $88 млн;
- Капиталовложения за 4К19 составили $241 млн, что соответствует графику реализации инвестиционных проектов. Капиталовложения в 1К20 ожидаются на уровне 4К19. Прогноз по капиталовложениям на 2020 г. составляет примерно $900 млн (+/- $20-30 млн);
- Чистая денежная позиция на конец 2019 г. составила $235 млн;
- Авансы покупателей на сумму примерно $50-60 млн поступали, главным образом, на фоне пополнения запасов перед последующим повышением цен. В 1К20 мы ожидаем рост оборотного капитала. Отношение оборотного капитала к выручке по году должно сохраняться на традиционном для отрасли уровне 14-15%;
- По ожиданиям компании цены на железную руду должны стабилизироваться на уровне $75-80 за тонну. Внутренние цены ММК на горячекатаный рулон в январе выросли на 2 000 руб. и еще на 2 000 руб. в феврале; как ожидается, в марте они не изменятся. Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка, менеджмент не исключает сезонного повышения. Цены на оцинкованную сталь в марте могут вырасти на 3% с текущих уровней;
- С точки зрения ассортимента можно ожидать, что продажи труб снизятся по истечении контракта с Газпромом;
- По итогам завершения реконструкции Стана 2 500 сталелитейные мощности компании увеличатся на 1,5 млн т. По ожиданиям менеджмента, возобновление производства на стане будет достаточно агрессивным, что позволит нагнать объемы производства по году;
- По прогнозу компании, себестоимость слябов в перспективе снизится на $3-5 (в 4К19 она составила $283/тонну);
- По мнению ММК, внутренний спрос на сталь в России вырастет на 2% без учета эффекта от реализации нацпроектов.
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