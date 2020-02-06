MMK (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) вчера представила финансовые результаты за 4К19 и 2019 г. по МСФО. EBITDA соответствует консенсус-прогнозу рынка, а СДП значительно превзошел ожидания рынка на фоне высвобождения оборотного капитала. В 4К19 снизилась дебиторская задолженность и поступили авансы. За счет высвобождения оборотного капитала в размере $256 млн СДП за квартал составил $272 млн. 100% СДП за 4К19 компания направит на дивидендные выплаты, что соответствует высокому уровню дивидендной доходности примерно 3% (11,5% на годовой основе). Дата закрытия реестра будет объявлена дополнительно. Чистая денежная позиция ММК на конец 2019 г. по-прежнему находится в плюсе. Менеджмент ожидает рост цен на сталь и более стабильные цены на основные виды сырья в 1К20. MMK ранее уже сообщал об остановке Стана 2500 г/п на реконструкцию, что может привести к снижению объемов производства стали. Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или даже ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании.

Между тем, мы хотели бы отметить улучшение ситуации на рынке стали – бенчмарки на горячекатаный рулон по февральским контрактам восстановились до $500/т. Неопределенность вокруг спроса на сталь в Китае в связи с эпидемией коронавируса в ближайшие 2-3 недели, на наш взгляд, сохранится. Начало строительного сезона в России остается главным позитивным драйвером для крупнейших российских производителей стали на внутреннем рынке. Мы также хотим отметить сильный спрос со стороны автопрома и поддержку российским ценам на сталь от импортных пошлин на оцинкованную сталь, поставляемую из Китая и Украины. Кроме того, Китай, завершив празднование Китайского Нового года, вступает в традиционный сезон пополнения запасов. Снижение цен на сырьевые товары на фоне опасений эпидемии коронавируса может поддержать спрос на материковом Китае.

Выдержки по итогам встречи ММК с аналитиками: