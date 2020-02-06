Поводом для обвала акций "Магнита" стало снижение маржи прибыли почти до нуля
Магнит опубликовал финансовые результаты за 2019 год. Неожиданностью стало резкое сокращение показателя EBITDA, аналитики ожидали, что он составит 150 млрд руб. Однако стоит отметить, что снижение операционной рентабельности до 6,5% прогнозировал сам эмитент. Генеральный директор торговой сети отметил ряд негативных моментов, указав на то, что рост конкуренции не позволил добиться повышения эффективности даже на фоне низкой инфляции. Тем не менее в магазинах «у дома» восстанавливается трафик (в супермаркетах он по-прежнему сокращается), и эта тенденция продолжилась в начале года.
При этом супермаркеты все еще генерируют 15% выручки, и снижение продаж в магазинах этого формата на 4,6% г/г на фоне расширения их торговой площади свидетельствует о том, что до улучшений в сегменте еще далеко. Хорошей новостью стало то, что производственные и общехозяйственные расходы остались под контролем и не стали дополнительной причиной ухудшения рентабельности. В то же время повысились капзатраты и расходы на обслуживание долга. Долговая нагрузка Магнита не изменилась за полгода, она составляет 2,1х годовой EBITDA, и ее можно охарактеризовать как умеренную.
Планы на год предусматривают увеличение числа магазинов на 1300 (больше, чем в прошлом), в том числе, за счет M&A. Реализация этой стратегии приведет к повышению капзатрат до 60-65 млрд. Но при этом компания ужесточает требования к бизнес-планам по доходности, а значит можно ожидать роста операционной рентабельности.
Акции Магнита рухнули в первые минуты после публикации отчетности. Мы полагаем, что поводом для обвала стало снижение маржи прибыли почти до нуля, хотя оно было ожидаемым. Ожидаем, что акции в Магнита в первом квартале будут торговаться в диапазоне 3500-4000 руб. Бумаги продовольственных ритейлеров по-прежнему пользуются слабым спросом из-за неудовлетворительных операционных и финансовых результатов.
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