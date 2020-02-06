Магнит опубликовал финансовые результаты за 2019 год. Неожиданностью стало резкое сокращение показателя EBITDA, аналитики ожидали, что он составит 150 млрд руб. Однако стоит отметить, что снижение операционной рентабельности до 6,5% прогнозировал сам эмитент. Генеральный директор торговой сети отметил ряд негативных моментов, указав на то, что рост конкуренции не позволил добиться повышения эффективности даже на фоне низкой инфляции. Тем не менее в магазинах «у дома» восстанавливается трафик (в супермаркетах он по-прежнему сокращается), и эта тенденция продолжилась в начале года.

При этом супермаркеты все еще генерируют 15% выручки, и снижение продаж в магазинах этого формата на 4,6% г/г на фоне расширения их торговой площади свидетельствует о том, что до улучшений в сегменте еще далеко. Хорошей новостью стало то, что производственные и общехозяйственные расходы остались под контролем и не стали дополнительной причиной ухудшения рентабельности. В то же время повысились капзатраты и расходы на обслуживание долга. Долговая нагрузка Магнита не изменилась за полгода, она составляет 2,1х годовой EBITDA, и ее можно охарактеризовать как умеренную.

Планы на год предусматривают увеличение числа магазинов на 1300 (больше, чем в прошлом), в том числе, за счет M&A. Реализация этой стратегии приведет к повышению капзатрат до 60-65 млрд. Но при этом компания ужесточает требования к бизнес-планам по доходности, а значит можно ожидать роста операционной рентабельности.

Акции Магнита рухнули в первые минуты после публикации отчетности. Мы полагаем, что поводом для обвала стало снижение маржи прибыли почти до нуля, хотя оно было ожидаемым. Ожидаем, что акции в Магнита в первом квартале будут торговаться в диапазоне 3500-4000 руб. Бумаги продовольственных ритейлеров по-прежнему пользуются слабым спросом из-за неудовлетворительных операционных и финансовых результатов.