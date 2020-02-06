Акции Новатэка сегодня обвалились до минимума с апреля прошлого года на новостях о снижении потребления СПГ в Китае, а также о возможном ограничении допуска независимых производителей к трубопроводам Газпрома. Второе маловероятно, а первая новость негативна, поскольку приведет к снижению цен на газ не только на торгах в Азии, но и на других рынках. Причем, риск существует в отношении не только проектов, в которых участвует НОВАТЭК, но и для трубопроводного газа Газпрома, направляемого по Силе Сибири. Загрузка этого газопровода может оказаться на минимальном уровне (менее 5 млрд куб. м) в текущем году. А экспорт СПГ может пострадать в большей степени, чем поставки трубопроводного газа из-за особенностей контрактов. Акции Газпрома также снижаются, но в бумагах НОВАТЭКа коррекцию усиливает еще и техническая картина. Ближайшая поддержка находится на отметке 1050 рублей. 