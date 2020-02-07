Опубликованы операционные и финансовые результаты за 4К19 и 2019 г.

— Динамика выручки несколько ускорилась – до 11,0% г/г в 4К19 против 10,5% г/г в 3К19 на фоне увеличения торговой площади на 12,7% г/г и роста сопоставимых продаж на 0,1% г/г.

— Магнит открыл (net) 2 377 магазинов за 2019 г., включая 1 195 новых магазинов у дома, 1 176 новых магазинов дрогери.

— Валовая рентабельность снизилась на 206 б.п. на фоне роста промо активности и распродажи запасов пассивной матрицы.

— EBITDA сократилась на 12,5% г/г в 4К19, что на 14,9% ниже консенсуса и на 23,3% ниже нашего прогноза.

Прогнозы на 2020 г. Магнит планирует существенно замедлить темпы расширения сети в этому году по сравнению с предыдущим годом. Всего планируется открыть (net) порядка 1,3 тыс. магазинов, включая 250 магазинов у дома (700 открытий гросс), 6 супермаркетов (12) и 1 100 косметических магазинов (1 130) против 2 377 (net) открытий в 2019 г.

Эффект на компанию. В качестве позитивных фактов мы бы отметили то, что: 1) впервые с 3К16 магазины у дома, на которые приходится 76% розничной выручки, показали позитивный LfL-трафик, что говорит о том, что ценностное предложение Магнита в целом нашло позитивный отклик со стороны его покупателей, 2) денежные административные расходы как % от выручки снизились на 88 б.п. в 4К19 благодаря сокращению расходов на персонал, что будет иметь продолжительный позитивный эффект на рентабельность. В качестве негативного момента, помимо самого факта недостижения плановых/ожидаемых показателей по рентабельности, можно отметить замедление темпов расширения сети, что может дать некоторым инвесторам сигнал о том, что компания не видит потенциала для роста.

Эффект на акции. Инвесторы в целом включили в цену акций весь возможный потенциальный негатив, который может случиться на пути к восстановлению инвестиционного кейса. В этом контексте результаты 4К19 не стали большим сюрпризом, судя по динамике котировок. При этом можно отметить, что при снижении промоактивности восстановление рентабельности может произойти достаточно быстро.