Устойчивого возврата котировок Brent выше $60 ждать не стоит
Нефтяные котировки умеренно корректируются вверх, хотя неопределенность по решению ОПЕК+ после заседания технического комитета остается высокой. Контракты на Brent в утренние часы прибавляют 0.6% и торгуются немногим выше $55/bbl.
Вчера стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ по результатам экстренного трехдневного совещания рекомендовал странам ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в рамках текущей сделки на 0.6 mbd (до 2.2 mbd от уровня октября 2018 года) и продлить соглашение до конца 2020 года.
Тем не менее, российская сторона пока не выразила готовность согласовать данную рекомендацию и, как сообщил министр энергетики А. Новак, Россия примет решение в ближайшие дни.
Отметим, что официально согласованной датой министерского заседания ОПЕК+ все еще остается 5-6 марта, однако страны, вероятно, перенесут заседание на более ранний срок.
На наш взгляд, решение о дополнительном сокращении добычи нефти могло бы оказать поддержку нефтяным котировкам. При этом в условиях опасений за спрос на сырье вряд ли стоит ожидать устойчивого возврата цен на нефть к уровням выше $60/bbl до тех пор, пока ситуация с вирусом в Китае не будет взята под контроль.
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