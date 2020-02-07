Размещение Warner Music Group может вызвать огромный спрос у инвесторов
Warner Music Group выведет свои бумаги на биржу. Третья по величине звукозаписывающая компания мира станет первой среди конкурентов, прошедшей процедуру IPO. Пул андеррайтеров, в который входят такие гиганты финансовой индустрии, как Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley, позволяет предположить, что размещение вызовет огромный спрос у инвесторов. Финансовые показатели компании (выручка за прошлый год в объеме $4,5 млрд и умеренная прибыль на уровне $256 млн) указывает на то, что акции могут быть проданы по хорошей, не завышенной цене, позволив участникам IPO заработать на размещении.
При этом отметим, что компания пока не планирует становиться полностью публичной. У нее останется контролирующий акционер в лице материнской Access Industries, приобретенной в 2011 году известным предпринимателем Леонардом Блаватником за $3,3 млрд. На этом фоне IPO может оказаться лишь попыткой оценить рыночную стоимость Warner Music Group с целью ее дальнейшей продажи и фиксации прибыли. По нашему мнению, рынок звукозаписывающих студий был и остается "закрытым клубом", где слияния и смены собственников происходят вне биржевых площадок. Впрочем, это не отменяет позитивного сигнала: крупный представитель отрасли решился раскрыться рынку. Возможно, это задаст новый тренд, и мы увидим новые IPO музыкальных лейблов.
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