Низкие цены на газ в Европе негативны для финансовых показателей газовых компаний РФ
По информации газеты Ведомости, цены на газ в Европе (с поставками в марте, TTF Нидерланды) снизились до 101,7 долл./тыс. куб. м. Цена на газ в г. Зебрюгге по состоянию на прошлую пятницу упала до 95,7 долл./тыс. куб. м, минимального уровня для текущего сезона за период с 2005 г.
Отметим, что в феврале спотовые цены на газ в Европе опустились ниже 100 долл./тыс. куб. м, что представляет необычно низкий уровень для зимнего периода. Последний раз такое значение было зарегистрировано в сентябре 2019 г.
По нашим расчетам, при текущем уровне цен российским производителям выгоднее поставлять газ на внутренний рынок, чем экспортировать в Европу. Несмотря на то, что Газпром и принадлежащий Новатэку Ямал СПГ отправляют на экспорт значительную долю своей продукции в рамках долгосрочных контрактов, привязанных к цене на нефть (по нашим оценкам, у Газпрома доля таких, а также гибридных контрактов в общем объеме экспорта составляет около 40%), низкий уровень спотовых цен на европейском рынке газа, в случае его сохранения, представляет риск для финансовых показателей российских газовых компаний.
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