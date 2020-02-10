Снижение ставок побуждает локальных инвесторов выходить на рынок акций, и в обозримом будущем этот тренд продолжится. Появление локальных инвесторов может трансформировать весь рынок акций, стимулируя рост оценок, повышая ликвидность и снижая волатильность.

Этот тренд также имеет серьезные последствия для некоторых эмитентов, поскольку предпочтения розничных инвесторов существенно отличаются от тех, которые типичны для управляющих зарубежными фондами. Кроме того, мы тщательно проанализировали динамику капитала розничных инвесторов для того, чтобы выяснить, какие бумаги они предпочитают больше всего.

> В собственности российских розничных инвесторов находится лишь 7% свободно обращающихся акций, а в собственности локальных структур — 9%. На долю акций приходится лишь 2% финансовых активов населения — это намного меньше, чем в сопоставимых экономиках.

> Снижение ставок побуждает физлиц обращать внимание на более рискованные активы, и на фондовом рынке наблюдается заметный приток средств со стороны розничных инвесторов. Низкий уровень распространения этого типа финансовых услуг и благоприятные макроэкономические тренды будут способствовать дальнейшему притоку частного капитала.

> Отсутствие базы внутренних инвесторов является слабым местом локального рынка и основной причиной дисконта в российских рыночных оценках. В силу структурных факторов вес российских акций в инвестиционных портфелях фондов категории GEM (т. е. ориентированных на глобальные развивающиеся рынки) регулярно оказывался выше эталонных уровней, причем даже в те периоды, когда на рынках преобладал негативный настрой. Это ограничивало возможности фондов по расширению присутствия на российском рынке, несмотря на улучшение его фундаментальных показателей. Таким образом, для того чтобы повышение рыночных оценок стало реальностью, необходим приток средств со стороны локальных инвесторов.

> В отличие от зарубежных фондов, у локальных инвесторов нет ограничений по типам активов, а это значит, что они могут совершать арбитражные сделки для покрытия разницы между низкой доходностью облигаций и сохраняющейся высокой доходностью акций. Дивидендной доходности на уровне 7% будет более чем достаточно для привлечения частных инвесторов.

> На данный момент 70% торговых операций осуществляется в Москве (ранее этот показатель равнялся 50%). Розничные инвесторы генерируют примерно 30% торговых оборотов. Судя по имеющимся данным, в дни роста котировок физлица выступают в качестве нетто-продавцов, а в дни падения — в роли нетто-покупателей. По всей видимости, повышения значимости розничных инвесторов будет способствовать снижению рыночной волатильности.

> Исходя из результатов нашего анализа, розничные инвесторы, как правило, предпочитают вкладывать средства в акции, приносящие хорошие дивиденды, и характеризуются намного большей терпимостью к низкой ликвидности бумаг. В число их фаворитов входят Газпром, привилегированные акции Сбербанка, Северсталь и "префы" Сургутнефтегаза. Также розничные инвесторы демонстрируют необычайно большой интерес к акциям электроэнергетических компаний, транспортных операторов и представителей тяжелого машиностроения.



