Цены на литий находятся на минимуме за всю историю
Тesla породила бум на литиевые акции. Производители этого металла удвоили капитализацию вслед за ростом рынка электрокаров. В числе фаворитов рынка – американская компания Livent. На прошлой неделе ее акции росли цене на 19%. С лета прошлого года она увеличилась в стоимости почти на 90%. Сейчас эта довольно нишевая компания стоит на рынке более 1,4 млрд долларов. Рост капитализации сопровождается нетипичным для этого рынка резким (практически вдвое) ростом объема торгов. Схожая картина в акциях химического конгломерата Albemarle (США), он вырос на 11% за неделю и на 49% за неделю. Также динамично растут бумаги чилийского предприятия SQM: на 10% и 35% соответственно.
Однако в котировках самого лития (в виде карбонадного и диоксидного соединения) пока роста нет. Более того, цены на этот металл находятся на минимуме за всю историю наблюдений. За минувший год литий подешевел на 40%, за два года – на 60%. Падение связано с опережающим ростом добычи, в особенности в Австралии, по сравнению с ростом мирового спроса на литий для зарядных аккумуляторов. Мы считаем, что в ближайшие месяцы избыток лития на рынке сохранится и цены на него не будут расти, что будет существенным стимулом для возврата котировок литиевых компаний к их прежним значениям.
Бумаги таких компаний, как Livent, Albemarle и SQM находятся в многолетнем даунтренде. Не исключено, что дно падения уже пройдено, однако рынок сырья (в частности, самого лития) пока не указывает на то, что фаза спада завершена, и дальше последует уверенный подъем.
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