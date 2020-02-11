Сектор недвижимости в IV квартале: привлекательность благодаря господдержке
Объявленные недавно инициативы государства по поддержке потребления в России подразумевают ежегодные расходы в размере 830 млрд руб. в 2020–2024 гг. (1,3% общего объема потребления населения). Как мы полагаем, эти меры благоприятно скажутся на секторе недвижимости – в большей степени на продаже квартир со средней ценой 3 млн руб. для семей с двумя детьми. По итогам 4к19 продажи жилья в Московском и Санкт-Петербургском регионах сократились приблизительно на 25% г/г в связи с замедлением вывода новых объектов на рынок и высокой базой 4к18. Анализируемые нами застройщики повысили цены реализации на 10–20% в 4к19, компенсировав снижение объемов. Ставки по ипотечным кредитам достигли рекордно низкого уровня (9,0%) в декабре и, по-видимому, продолжат падать, что должно поддержать динамику продаж.
Схема со счетами эскроу получает все большее распространение, а лидерами этой тенденции являются застройщики, работающие в Московском регионе (47% всех продаж), и крупнейшие компании сектора.
Акции Группы ЛСР выросли в цене на 45% за последние 12 месяцев, однако, по нашему мнению, остаются наиболее сбалансированным активом с высокой дивидендной доходностью (8,5%). Бумаги Группы ПИК оценены на уровне 1,1x по коэффициенту P/NAV против 0,6x у ЛСР и предлагают меньшую дивидендную доходность (5,8%), а акции Эталона наименее привлекательны ввиду неясной стратегии бизнеса и неустойчивого денежного потока на фоне низкой рыночной оценки (0,2x; 8,2%).
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