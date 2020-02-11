Российские суверенные выпуски вчера отыгрывали случившееся вечером в пятницу снижение доходностей UST. Кривая госбумаг по итогам торгового дня опустилась на 3–4 б.п., в целом наравне с выпусками остальных стран ЕМ. Доходность RUSSIA’47 (YTM 3,56%) сейчас приблизительно на 10 б.п. ниже, чем в конце января, однако ее z-спред (189 б.п.) на 20 б.п. шире достигнутых в конце декабря минимумов. Это оставляет выпуску потенциал для сужения спредов, но позднее, когда внешняя конъюнктура наладится. В данный момент этому мешают опасения относительно замедления мировой торговли и, как следствие, слабая нефть. Сегодня же российские бумаги начнут день на уровнях вчерашнего закрытия, поскольку базовые активы завершили вчерашние торги практически без изменений.

Падающие цены на нефть спровоцировали продажи выпусков Газпрома. В корпоративном сегменте ценовые движения вчера традиционно были минимальными, доходности выросли в пределах 1 б.п. Наиболее пострадавшими оказались длинные выпуски Газпрома, опустившиеся в цене приблизительно на 20 б.п. Заметные распродажи прошли в евробондах МКБ. Старшие выпуски банка выросли в доходности сразу на 10–20 б.п., тогда как «вечный» CRBKMO‘perp (YTC 10,18%) подскочил на 60 б.п., вновь преодолев рубеж 10% годовых. Также понесли потери, хоть и не столь значительные, и «вечные» выпуски остальных банков. В частности, SOVCOM‘perp (YTC 7,14%) и HCFBRU‘perp (YTC 8,05%) выросли в доходности на 4 б.п. и 5 б.п. соответственно. Единственным исключением стал ALFARU‘perp (купон – 6,95%, YTC 6,16%), доходность которого снизилась еще на 4 б.п., в результате она сейчас на 45 б.п. ниже уровня недельной давности.